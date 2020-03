En 2013, la procédure de divorce concernant Yaye Fatou Diagne et Ahmed Khalifa Niasse avait défrayé la chronique. Cette affaire n’a pas été favorable pour le marabout qui avait perdu la garde des enfants en plus d’une condamnation à une peine alimentaire de 2 millions de francs CFA. Le divorce a été donc prononcé. Mais, renseigne Les Echos, cette histoire n’a pas encore connu son épilogue car, ce mercredi, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême va évoquer cette affaire. L’audience est prévue à 10 heures.