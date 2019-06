C’est officielle, le frère du président aurait décidé hier tardivement dans la nuit de rendre le tablier dans toutes ses fonctions. Une décision prise en concertation avec les membres du SEP de l’Apr et des notables de sa famille. Le Maire de Guédiawaye et Directeur de Caisse de Dépôt et de Consignation ( C.D.C ) va s’adresser à ses militants à 15heures à Guédiawaye.

GALSEN221TV