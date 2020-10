Dernière minute: attentat au consulat de France à Djeddah

Drapeau de la France #ATTENTA | Un attentat a aussi eu lieu au #consulat de #France à #Djeddah ce matin. Un #vigile a été blessé au couteau. Le #terroriste a été arrêté par les forces de #sécurité. (ambassade)

Un attentat est une action destinée à nuire (à attenter) aux biens ou à la vie d’autrui. On parle généralement d’attentat dans un contexte politique, voire terroriste.

Dans le droit pénal1, il désigne le plus souvent l’attentat contre la sûreté de l’État qui est un crime ayant comme but soit de changer ou de détruire le gouvernement, soit d’inciter les citoyens et habitants à s’armer contre l’autorité constitutionnelle, comme le fait d’inciter à la guerre civile ou de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes2.

Il existe également des faux attentats, c’est-à-dire des menaces qui ne se concrétisent pas, mais qui perturbent les activités courantes. Dans ce cas, on pourrait parler d’attentat à la conduite normale des affaires ou de la vie en société.