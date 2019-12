« Au moment où le collectif Ño Lànk se signalait à Guédiawaye et chez Ousmane Sonko, les mouvements citoyens Nittu Deug, Sénégal Notre Priorité et Gilets Rouges, qui semblent faire bande à part, appelaient à une manifestation pacifique, ce mardi 31 décembre, simultanément, avec ou sans autorisation, à la Place de la Nation et à celle de l’Indépendance. Réunis hier au siège d’Amnesty, les organisateurs de cette manifestation, dont le porte-parole se nomme Antoinette Turpin, se disent décidés à braver l’autorité pour que Guy Marius Sagna et Cie sortent de prison et que la hausse du prix de l’électricité soit retirée. Cependant, le problème est de savoir si ces mouvements vont relever le pari de la mobilisation. Réuniront-ils autant de manifestants que Ño Lànk qui n’est pas parvenu à passer le dispositif de la police pour sa manifestation interdite à la place de l’Indépendance ? », écrit Tribune dans sa parution de ce mardi.