SeneNews vient d’apprendre en exclusivité que le combat entre Tapha Tine et Boy Niang a été ficelé. La date du combat n’est pas encore fixée.

C’est une affiche XXL qui attend les amateurs de lutte. Décrochée par Thialis, l’affiche Tapha Tine – Boy Niang en surprendra plus d’un. En effet, le lutteur de Pikine avait comme cible, Balla Gaye 2 et n’a jamais porté choix envers son adversaire du jour. Il faut tout de même dire que ce sera un combat de gladiateur entre un jeune espoir de la lutte et un expérimenté à la recherche d’une relance.

