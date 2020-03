Après l’annonce de l’infection au coronavirus du président de l’Olympiakos, Evangelos Marinakis, tous les joueurs et le personnel du club grec ont été placés en quarantaine. Selon les informations de la presse grecque et anglaise, des tests ont été effectués sur eux, dont les deux joueurs sénégalais, Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba.

Cependant, ce mercredi, l’Olympiakos a affirmé qu’aucun de ses joueurs n’a été testé positif au coronavirus. A travers un communiqué, le club grec a fait savoir que seul son président est infecté par la maladie virale. Plus de peur que de mal donc pour le club grec, notamment pour Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba.