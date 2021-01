Dernière Minute : Décès De Ibrahima Diouf, DG De BMN

Expert du secteur privé, Ibrahima Diouf vient de nous quitter. L’annonce de son décès nous est parvenu ce dimanche 10 janvier. Directeur des PME/PMI de 2002 à 2012, il était à la tête du Bureau de Mise à Niveau (BMN) depuis 2012.

Il était titulaire d'une maîtrise en Droit International et Européen de l'Université Paris I Panthéon – Sorbonne et de Paris IX- Dauphine, d'un Diplôme d'Etudes Supérieures (D.E.S.) en Gestion des PME/PMI dans les Pays en Développement et d'un Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) en Sciences Politiques.