Dernière minute: Décès de Malick Noël Ndiaye acteur de la série Pod et Marichou

Décès de Malick Noël Ndiaye, acteur de la série Pod et marichou.C’est une nouvelle que nous venons d’apprendre,à l’instant même ou ces lignes sont écrites,Sanslimitesn.com vous confirme le rappel à dieu de cet acteur de la serie Pod et Marichou

Qu’il repose en paix.La rédaction de Galsen221.com se joint à Sanslimitesn.com pour présenter ses condoléances les plus attristées.

