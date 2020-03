Abiba a, pour la première fois, posé un acte envers cette affaire qui concerne son père, Mamadou Diop. La jeune chanteuse s’est rendue hier au commissariat du Plateau pour échanger avec son père, le mis en cause Mamadou Diop, qui y passait sa garde à vue.

Abiba était alors accompagnée de sa sœur. Quant à Dieynaba Baldé, son frère et son amie, ils ont été mis en liberté après leurs auditions et nos dernières infos nous renseignent qu’ils ont été relaxés. Les sources de sunubuzz nous renseignent que la jeune chanteuse Abiba a fondu en larmes en apprenant le défèrement de son père qui est poursuivi pour faits de détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche.