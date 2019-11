(Tivaouane) A 48 heures du Gamou, un accident de la route a fait 4 blessés entre Kébémer et Tivaouane, selon le capitaine Mamadou Diagne, chargé de l’Information et des Relations publiques des Sapeurs-pomiers, interrogés ce jeudi par IGFM à Tivaouane. Il évoque également le dispositif mis en place par les sapeurs-pompiers sur tout le long des routes qui mènent vers Tivaoaune, pour une intervention rapide et efficace en cas de problèmes.