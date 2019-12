Guy Marius Sagna et ses codétenus ont décidé d’arrêter leur grève de la faim. C’est ce qu’a appris Seneweb. Leur avocat, Me Moussa Sarr, joint par Seneweb, a renseigné avoir reçu mandat des parents et de leurs organisations dont « Frap-France Dégage », « Nittu Deug », Gilets rouges et Fds, pour négocier avec eux en vue de lever leur mot d’ordre de grève. Et après discussions, ils ont accepté de mettre un terme à leur mouvement d’humeur dès ce mardi à 12 heures.

