Dernière minute – Inquiétude à Touba : Les lits d’hôpitaux saturés, des patients et cas suspects refusent

Malgré les ravages de la Covid-19 à Touba, une bonne partie de la population continue de nier l’existence de la pandémie. Une réunion de crise a été tenue à la mairie de la cité religieuse pour sensibiliser la communauté.

Le médecin-chef du district sanitaire en a profité pour lancer un cri de cœur. Selon Dr Ndeye Maguette Diop, le personnel de santé rencontre d’énormes difficultés pour prendre en charge les personnes infectées et les cas suspects.

<< Certains des porteurs du virus sont actuellement en voyage et d’autres refusent de se soumettre au traitement. Nous les appelons, mais ils ne viennent pas jusqu’à présent>>, a-t-elle alerté devant les chef de villages, le représentant du maire, les forces de défense et de sécurité, etc.

La situation est plus que jamais alarmante à Touba. Les lits des structures sanitaires sont saturés à en croire des sources de Seneweb. Ce que d’ailleurs a confirmé, face à la presse, le médecin-chef : < >. Dr Maguette Diop invite la communauté à s’engager dans la lutte avec l’appui de la mairie de Touba.