Dernière minute: Khadim Ndiaye gravement blessé

On est à la 88e minute de la rencontre : Wydad-Horoya (5-0). En plus de ce score défavorable pour le horoya, le représentant guinéen voit son gardien Khadim Ndiaye quitter le terrain sur une grave blessure. On redoute une double fracture au niveau du tibia. Blessure intervenue dans une incompréhension lors du dégagement d’un ballon avec son coéquipier Samassékou. Khadim Ndiaye a été évacué par une ambulance qui l’a conduit vers une structure sanitaire pour les soins à Rabat.

FT | Wydad AC 🇲🇦 5-0 🇬🇳 Horoya AC | Goalscorers: Walid El Karti 2X, Abdellatif Noussair, Mohamed Nahiri, Zouhair El Moutaraji. @WACofficiel with a magnificient performance tonight in Rabat infront of 60.000+ fans as they qualify to the semi-finals of #TotalCAFCL pic.twitter.com/IzuH5d7K8C

— RedDevilJoseph🇲🇦 (@RedDevilJoseph) 13 avril 2019