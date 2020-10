Dernière minute : La CENI dévoile les résultats définitifs de la Présidentielle en Guinée Conakry Dimanche

La CENI (commission électorale nationale indépendante) en Guinée prévoit de publier les résultats provisoires globaux de l’élection présidentielle guinéenne demain à 11 heures.

Pour rappel, plus tôt dans cette journée du vendredi 23 octobre, il a été avancé qu’Alpha Condé a récolté près 2.5 millions de voix contre environs un millions trois cent-mille pour son rival Cellou Dalein Diallo. Il ne reste que la circonscription électorale de Mamou qui a moins de 145.000 électeurs et les résultats du vote dans deux pays à l’étranger (Gambie, RDC).

Mais même avec le cumul de voix de ces trois circonscriptions qui restent, Alpha Condé ne peut plus être rattrapé par ses adversaires. Le candidat du RPG Arc-en-ciel. Qui dispose d’une marge largement suffisante pourrait passer dès le 1er tour. Si l’on se fie aux résultats officiels jusque-là publiés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) guinéenne.

L’élection

L’élection présidentielle guinéenne de 2020 a lieu le 18 octobre 2020 afin d’élire le président de la République de Guinée.Le président de la République de Guinée est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.

Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue au premier tour, un second est organisé entre les deux candidats arrivés en tête. Quatorze jours après la proclamation des résultats du premier, et le candidat réunissant le plus de suffrages est déclaré élu.

Le Candidat Alpha Condé

Alpha Condé, né le 4 mars 1938 à Boké en Basse-Guinée, est un homme d’État guinéen. Il est président de la République de Guinée depuis le 21 décembre 2010.

En 1977, il fonde le Mouvement national démocratique (MND), qui devient par la suite Unité, justice, patrie (UJP). Puis le Rassemblement des patriotes guinéens (RPG), le Rassemblement du peuple de Guinée. Enfin le RPG-Arc-en-ciel. Il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1993 et 1998.

Il remporte l’élection présidentielle de 2010, obtenant 52,5 % des suffrages exprimés au second tour. Face au candidat de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Alpha est élu pour un second mandat en 2015 avec 57,9 % des voix au premier tour.

Le Candidat Cellou Dalein Diallo

Cellou Dalein Diallo, né le 3 février 1952 à Labé, est un homme d’État guinéen.

Premier ministre de décembre 2004 à avril 2006 et candidat à l’élection présidentielle de 2010. Il perd au second tour face à Alpha Condé.À partir de 2007 il est président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Diplômé de l’École nationale d’administration de Guinée (Conakry), Cellou Dalein Diallo a rapidement intégré la Banque guinéenne du commerce extérieur. Il s’agit de l’actuelle Banque centrale de la République de Guinée, en qualité de chef du bureau d’études.

Il a par la suite rejoint la Banque centrale de Guinée. Au poste de directeur du Département de la comptabilité et du budget. Puis de directeur général des Affaires économiques et monétaires.