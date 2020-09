Dernière minute : La chicha interdite au Sénégal

Fumer de la chicha est désormais un délit au Sénégal. L’importation, la commercialisation et la consommation de ce produit très prisé par la couche jeune sont désormais interdites dans notre pays.

« Le présent arrêté a pour objet d’interdire formellement l’importation, la distribution, la vente et l’usage de la chicha ou narguilé ou tout autre appareil similaire sur l’étendue du territoire national », note l’arrêté co-signé par Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale et son homologue du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta. Les forces de l’ordre sont chargés de faire exécuter l’arrêté interdisant la chicha sur le territoire national.

