Dans les prochains jours, le Général Kara va mettre en place un « Gouvernement Takander » ou « Gouvernement de l’ombre », pour bien préparer la relance des activités du Parti de la Vérité pour le Développement annonce un communiqué parvenu ce lundi à IGFM.

Ce « Gouvernement Takander » sera composé de vingt deux (22) personnalités qui incarnent les cinq principes méthodologiques du PVD et son éthique : Vérité (Deugeul), Droiture (Dioubal), Transparence (Leeral), Ouverture (Yaatal) et Pardon (Diegale), dans un cadre qui leur permettra de bien maitriser le fonctionnement d’un État et de ses différents démembrements.

Ainsi débutera la deuxième phase de la Révolution Pacifique qui va concerner le champ politique indique le communiqué.

Article publié par Sanslimites

L’article Dernière minute- La Grande annonce faite par Serigne Modou Kara est apparu en premier sur Snap221.info.