Dernière minute -La personne qui a aidé Marichou à accéder au sommet du minaret a été identifiée

« Une vidéo circulant depuis quelques heures sur les réseaux sociaux montre une célébrité se filmant du haut d’un des minarets de la Grande Mosquée de Touba, choquant un grand nombre de condisciples.

Le Dahira Moukhadimatoul Khidma, en charge de l’entretien et de la préservation de l’édifice, condamne fermement cette attitude contraire à la sacralité et à la déférence due à ce lieu de culte.

Il est à préciser que la personne en question faisait partie d’un groupe accompagnant un technicien venu effectuer des travaux de réparation au niveau de la mosquée. Le gestionnaire des accès, ne l’ayant pas reconnue, a simplement considéré qu’elle était un proche dudit technicien et n’a pas ainsi prêté attention à ses prises de vue inappropriées ayant par la suite fait le tour du web et des réseaux sociaux.

Le Dahira Moukhadimatoul Khidma, dont les efforts incessants et multiformes pour la préservation de la mosquée de Touba est connue de tous, regrette cet incident et s’engage à renforcer davantage les mesures de sécurisation, déja fortes, de ces lieux sacrés.