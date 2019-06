Dernière Minute – La Réaction inattendue de Macky Sall après la démission de son frère

Macky Sall aurait réitère son souhait à faire éclater la vérité dans l’affaire du « scandale à 10 milliards dans le pétrole sénégalais » et qui le met en cause ainsi que plusieurs de ses collaborateurs, dont son frère cadet Aliou Sall, accusé par la BBC d’avoir reçu des pots-de-vin de près de 25 000 dollars Us.

L’Observateur rapporte que le mardi dernier, un peu avant de prendre l’avion pour le japon, il a assuré à ses collaborateur que « l’affaire sera diligentée et l’on saura où se situe la vérité ».

En marge de la prière de la Korité le 5 juin dernier, à la grande Mosquée de Dakar, le chef de l’Etat qui s’est exprimé pour la première fois sur cette affaire, avait réfuté les accusations de la chaîne britannique et assuré que la vérité serait rétablie.

«Dans un reportage de la BBC, le nom de mon frère a été cité sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. C’est des accusations fausses portées par des individus tapis dans l’ombre, pour essayer de déstabiliser le pays. Cependant, je veux rassurer les Sénégalais que je ne suis pas un dirigeant qui va céder face à l’intimidation», déclarait-il.

Le même jour dans l’après-midi, son gouvernement a organisé une conférence de presse pour soutenir sa thèse. Depuis, une vive polémique s’est installée entre d’un côté, le pouvoir et de l’autre, l’opposition et la société civile.

D’après le journal, la conviction de Macky Sall est que le tollé suscité par cette affaire, relève de la politique. Mais, « il a assuré en petit comité, que les différentes procédures enclenchées par le parquet vont aller jusqu’au bout et il sera le premier à assurer la collaboration avec la justice. C’est pourquoi il veut rester dans sa logique de ne protéger personne. Le Président aurait déjà prévenu qu’il va libérer tout collaborateur appelé à aider à la manifestation de la vérité », écrit L’Observateur.