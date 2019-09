Ahmed Khalifa Niasse, né le 25 décembre 1945 à Kaolack, est un homme politique sénégalais, homme d’affaires et chef religieux issu de la grande famille des Niasse de Kaolack, au Sénégal.

Ahmed Khalifa Niasse est l’un des hommes d’affaires les plus en vue du Sénégal avec une fortune estimée à plus de 10 milliards de francs CFA (soit 21 millions de dollars). Il est à la tête d’un holding familial qu’il a créé, sous le nom de AKN Holding, et dont il détient toutes les actions avec les membres de sa famille. Par ailleurs, il a son actif de nombreuses sociétés, dont des sociétés d’investissement, et de location de jets privés. Il possède aussi un important patrimoine immobilier notamment à Dakar, mais aussi des hôtels un peu partout dans la sous-région. Il est connu pour être l’un des rares hommes d’affaires de son pays à avoir son propre jet privé. Il travaille de très près avec plusieurs chefs d’État, notamment ceux des États pétroliers du golfe.