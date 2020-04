Selon les estimations du maire de la commune, Samba Bathily Diallo, Ouakam est passé de 9 cas de coronavirus enregistrés lundi dernier à 28 malades, en 48 heures.

L’édile était l’invité de ’’Kenu Askan wi’’, sur Itv, hier mercredi.

« Il y a eu d’abord 9 cas, a-t-il confirmé. Ces cas ont été vite confinés. Ce qui a explosé les cas, il y a une personne revenant de Dubaï, qui a infecté 7 membres de sa famille. Qui ont infecté, à leur tour, 11 membres de la communauté. C’est cela la réalité des chiffres, nous sommes à 28 cas positifs. »

Poursuivant, il s’est voulu rassurant : « Nous avons pris nos dispositions très tôt. On a pu avec des professionnels de santé de Ouakam créer un club médical pour mener la sensibilisation. Ce sont eux qui nous avaient demandé dans un premier temps de mettre sur place un système de lavage des mains. Cela a été fait dans tous les espaces publics avec les gels hydroalcooliques. On avait pris aussi la mesure de fermer nos marchés à partir de 16 heures. C’est le moment de remercier les commerçants parce qu’ils ont coopéré. On a aussi mené la sensibilisation avec les ’’Badienu Gokh’’, avec les délégués de quartier, l’Imam Ratib, qui a communiqué avec les autres Imams des autres quartiers. Parce qu’il fallait arrêter les prières, etc. »

Rappeler que seuls les maires de la Médina, Bamba Fall, et de Ouakam, Samba Bathily Diallo, ont été conviés, en présence des médecins, à la réunion d’urgence convoquée avant-hier par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, pour une mise en place d’une riposte spécifique dans la région de Dakar. Ces communes infectées par le coronavirus polarisent à elles seules la quasi-totalité des nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au Sénégal.

Lors de cette rencontre, il a été décidé de limiter les déplacements dans les marchés, au-delà de la fixation de nouveaux horaires.

A ce jour, 195 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 1 décès, 55 guéris et 138 sous traitement.

