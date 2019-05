Un autocar immatriculé TH 0668 C vient de se renverser sur la route nationale 1 à l’entrée de Sibassor ( département de Kaolack ), a appris SeneNews.

Selon notre source, le car de transport en commun communément appelé « Ndiaga Ndiaye » s’est renversé à hauteur de la station d’essence qui se situe entre Sagne et Sibassor et a occasionné un blessé et de nombreux dégâts matériels notamment la totalité du chargement qu’il avait.

Avec Senenews