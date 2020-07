Entre le maire de Guédiawaye et Ahmed AIDARA, c’est désormais la guerre. Le procès les opposant a été appelé, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.

Selon le quotidien Les Échos, Aliou SALL réclame au célèbre animateur de SEN Tv et Zik Fm et à Bougane GUEYE Dany la rondelette somme d’un (1) milliard de F CFA à titre de dommages et intérêts.

Pour rappel, le jeune frère de Macky SALL avait porté plainte contre Ahmed AIDARA, par ailleurs leader du mouvement Guédiawaye Laa Bokk. pour « offense et diffamation » à propos de la vente de la mairie de Guédiawaye à Auchan.

