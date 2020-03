C’est la deuxième fois que l’animateur de la 2stv Omaro a un accrochage avec Elhadj Ndiaye Pdg de ladite télé. Et comme pour la dernière fois, Omaro a rendu sa démission.

Pourtant l’animateur et chanteur est apparu hier à l’écran dans une émission animé par Salam Diallo et parlant du Coronavirus. Dans son intervention, Omaro a cité le nom de Mame Boye Diao, directeur général des Impôts et Domaines. Chose qui a irrité Elhadj Ndiaye qui lui a sommé illico presto d’arrêter de nommer Mame Boue Diao et de raccrocher puisque l’émission se faisait en appel vidéo.

Omaro a refusé suivre les ordres de Elhadj Ndiaye, ce qui a énervé ce dernier, connu pour son tempérament colérique. A la fin de l’émission il y a eu un échange houleux entre les deux et Omaro a préféré prendre la porte.