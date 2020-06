Lire aussi l’article : Comment Rangou a gagné des millions avec son site !

On s’y attendait après la découverte de son site Only Fans. Un site à caractère pornographique où il fallait payer pour voir les ébats et les images nues de la sulfureuse Rangou.

Après une détention provisoire de plusieurs jours au niveau de la Police de la cybercriminalité, Rangou et ses associés qui sont au nombre de 14 viennent d’être déférés au parquet. La jeune fille et ses acolytes sont actuellement devant le procureur au tribunal de Dakar, pour être entendues.

Pour rappel, ils ont été arrêtés le 27 juin dernier à l’hôtel Ngor Timiss, lors d’un Yendou organisé en ces temps de pandémie et d’interdiction de rassemblement.