Dernière minute: Rappel à Dieu d’El Hadji Massamba Mbaye est décédé (photo)

La presse sénégalaise encore est endeuillée. El Hadji Massamba Mbaye de l’association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (Appel) est décédé.

Le décès est survenu des suites d’un malaise, hier dans la soirée. Il a été parmi les membres fondateurs et a été dans le premier bureau de l’APPEL en tant que commissaire aux comptes. Mass comme nous l’appelions n’avait pas besoin d’occuper un poste pour travailler et servir la cause de la presse.

En effet, El Hadji Massamba Mbaye a été aussi commissaire aux comptes du Conseil pour l’Observation des Règles Ethique et Déontologique (CORED). Dans le bureau de 2014, il s’est surpassé pour un bilan honorable. Il a été toujours été un militant. La presse avait fini par l’accaparer, le récupérer du milieu du milieu des assureurs dont il était aussi acteur, rapporte xibaru.