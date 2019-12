Sadio Mané 4e du classement du Ballon d’Or France Football 2019

Auteur de la meilleure année de sa carrière, Sadio Mané a terminé à la 4e place du Ballon d’Or France Football 2019.2019 a-t-il été l’apogée de la carrière de Sadio Mané ? Ou le Sénégalais peut-il aller encore plus haut ? On le saura en 2020. Mais, quelle année pour le Sénégalais ! S’il a soulevé sa première Ligue des champions, tout en ayant un rôle capital dans le parcours fou des Reds en Premier League, l’ancien joueur du FC Metz a étalé toute sa classe pour devenir l’un des meilleurs de ce sport.

Le classement du Ballon d’Or FF 2019 est complet ! Ce sont Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk qui accompagnent Lionel Messi sur le podium. Sadio Mané échoue quant à lui au pied du podium.

Déjà lauréat en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, l’Argentin du FC Barcelone succède au Corate Luka Modric, vainqueur en 2018.

Le suspense était entier en ces derniers jours mais finalement, c’est bel et bien Lionel Messi, comme annonçaient et par Mundo Deportivo et par TransferMarket, qui a été élu Ballon d’Or 2019. L’attaquant argentin du FC Barcelone vient juste devant Virgil Van Dijk, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo.

Pour rappel, cette saison, Lionel Messi c’est individuellement un masterclass. Vainqueur de la Liga en 2019, Messi est également le meilleur buteur (36 buts en 34 matchs) et co-meilleur passeur (15 passes décisives) de Liga. Finaliste de la Coupe d’Espagne perdue contre Valence, Messi est tout de même parvenu à s’illustrer grâce à un but. Même dans la défaite, Messi apparaît toujours comme le meilleur élément de son équipe. Contre Dortmund le mercredi passé, le barbu s’est offert son 613e but en 700 matchs au Barça. Lauréat d’un historique sixième Soulier d’or européen cette saison, Messi entre toujours plus dans la légende du football grâce à des chiffres délirants. Voici donc les raisons qui ont poussé la majorité des 180 journalistes internationaux votants à faire de lui, le Ballon d’Or 2019.

La Champions League, la Supercoupe d’Europe ainsi la finale de la CAN auront donc été insuffisants pour Sadio Mané, souvent plébiscité ces dernières semaines.