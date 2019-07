Au moment où ces lignes sont écrites, les recherches se poursuivent et des éléments des sapeurs pompiers sont déployés sur les lieux.

Les faits se sont produits cette matinée à hauteur du pont Moustapha Malick Gaye, la porte d’entrée de la Langue de Barbarie. Deux pirogues sont entrées en collision après une course. Conséquence : une personne du nom de Modou Lo Diop est portée disparu. Il est âgé de plus de 20 ans et serait originaire de Ngaye Mékhé…