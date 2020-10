Dernière Minute : Sokhna Aida Diallo célèbre le Magal à Madinatoul Salam

Sokhna Aida Diallo, veuve du défunt guide des Thiantacônes, va finalement célébrer le grand Magal de Touba à Madinatoul Salam (ex, Keur Samba Laobé). Ce, suite aux injonctions du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, lui interdisant, à travers le dahira Safiatul Amaan, toutes activités devant son domicile sis à Ngabou. En tout cas, dans ce village, tous les bœufs du premier convoi (environ 3000) ont déjà été distribués et les dieuwrignes se sont donné rendez-vous au village de Cheikh Béthio Thioune, situé près de Mbour. Même si d’après certaines indiscrétions, des pères de famille de Touba et environs continuent de réclamer leur part de ces bêtes pour célébrer le Magal.

Un tour à Ngabou a permis de faire le constat. Sur place, le décor a complètement changé par rapport à lundi passé. (Seneweb y était venu ce jour-là). La résidence est vidée de ses pensionnaires. Aucun dispositif sécuritaire n’est non plus constaté.

L’école élémentaire de Ngabou où étaient gardés les condiments est également désertée. Sur place, aucun signe qui pourrait témoigner de la venue de Sokhna Aida Diallo.

Au même moment, l’on nous signale une affluence massive de ses talibés à Madinatoul Salam.