C’esr Source A qui donne l’information. Un talibé, proche collaborateur et bras droit de Sokhna Diallo, a été arrêté jeudi dernier et placé sous mandat de dépôt le lendemain vendredi à la Maison d’arrêt et correctionnelle de Diourbel.

Célèbre promoteur, Cheikh Thiané est poursuivi pour escroquerie présumée portant sur 112 terrains à usage d’habitation à Touba. En effet, tout est parti d’une plainte déposée contre ce proche de Sokhna Aïda à la Brigade spéciale de la gendarmerie de Touba.

Retour sur les faits

S’agissant des faits, tout est parti d’une plainte déposée contre lui à la Brigade spéciale de la gendarmerie de Touba par un émigré établi en France. Selon Source A, le plaignant, L. D. G, avait remis, en 2014, la somme de 18 millions FCfa au bras droit de la 3e épouse du défunt Cheikh Béthio Thioune.

Sylla lui avait acheté 112 terrains au village de Diawaldi situé dans la commune de Touba. Mais, il aurait vendu les terrains à son insu. Le présumé escroc a nié avoir vendu les 112 terrains. Mais, il sera enfoncé par des témoins qui ont reconnu que Sylla leur a bien vendu des terrains. Le mis en cause est actuellement en détention à la prison de Diourbel.

