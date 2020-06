Le ministre du Tourisme est depuis ce mardi matin dans la capitale sud du pays pour une visite de travail. Une visite qui a permis à Alioune Sarr et à sa délégation qui ont voyagé à bord des avions Air Sénégal et Transair de s’enquérir du dispositif sanitaire mis en place dans le cadre de la sécurité sanitaire des passagers contre la pandémie du COVID 19. Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens a mis à profit son séjour pour visiter l’aéroport de Ziguinchor ainsi que tous ses compartiments. L’objectif recherché est de voir ensemble les voies et moyens pour continuer de mettre les passagers dans de bonnes conditions lors de leur passage au sein de la plateforme. Saisissant l’occasion, le ministre Alioune Sarr a annoncé le démarrage des vols aériens à l’intérieur du pays. «Sur instruction du Chef de l’Etat Macky Sall, nous allons démarrer les vols intérieur le 15 juin 2020», a dit Alioune Sarr.

IGFM