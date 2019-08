La scène, plus que surréaliste, s’est déroulée, hier, sur l’autoroute, plus précisément entre l’échangeur du Pont de Hann et l’entrée des Maristes. Des agresseurs, lourdement armés, ont lancé un assaut digne du nom contre les usagers de cet axe, les dépouillant de tous leurs biens. Selon Source A qui donne l’information, ce qui est plus grave c’est que les agresseurs, munis de machettes, de couteaux, entre autres objets tranchants, ont eu le culot d’ouvrir les portières des voitures et d’arracher tout ce que les passagers avaient par-devers eux.

Pire, ils ont agressé ceux qui tentaient de résister plutôt que de se laisser faire. Dans la foulée, une personne a été sérieusement blessée à l’arme blanche. Un agent de police, qui a voulu les freiner, a, lui aussi, été grièvement blessé. Pendant ce temps, une fille, tombée dans les pommes dans le feu de l’action, était en train d’être réanimée. Si la hiérarchie de la police a confirmé les blessures de son brave agent, il n’en demeure pas moins qu’elle disait encore ignorer, jusqu’à 21h30, le nom de la structure hospitalière où le policier a été évacué.