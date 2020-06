Des Sénégalais bloqués au Maroc continuent de réclamer leur rapatriement. Ces compatriotes étaient en voyage d’affaire ou en tourisme religieux à Fez.

L’attente est de plus en plus longue et insupportable pour les Sénégalais bloqués au Maroc depuis près de trois mois. Ils ont rencontré ce mercredi, le consul général à Casablanca pour encore demander un vol retour. “Aujourd’hui, nous avions décidé de partir au consulat pour pouvoir avoir un échange avec le consul en guise d’explication sur le pourquoi et le comment les sénégalais qui sont bloqués ici n’ont pas eu le vol qu’ils réclament depuis trois“, a déclaré sur Rfm un d’entre eux. Une dame de préciser que certains devraient passer trois jours au Maroc et d’autres, une semaine.

Statu-quo

Une nouvelle tentative. Et pas un seul progrès dans leur requête. Un statu-quo intenable. “Après avoir échangé avec le consul, nous avons pu constater qu’actuellement, cela ne dépendait que de l’Etat du Sénégal qui n’avance pas dans les échanges avec les autorités étatiques du Maroc“, a conté un compatriote ajoutant qu’ils sont fatigués car n’ayant plus aucune économie.

Favoritisme

Ils déplorent aussi ce qu’ils considèrent comme un favoritisme incompréhensible. Un avion de Air Sénégal aurait été affecté à d’autres nationalités pour le rapatriement du Maroc. Les autorités consulaires disent avoir tout fait de leur côté pour soulager ces compatriotes qui vivent un calvaire intenable depuis déjà plusieurs mois.

