Dakar, 24 juin (APS) – Le Réseau des femmes professionnelles de l’eau et de l’assainissement du Sénégal (RFPEAS) a offert mercredi des équipements de protection du Covid-19 au lycée John-Fitzgerald-Kennedy de Dakar, pour l’aider à réduire les risques de propagation de la maladie à coronavirus.Le don est constitué de savon liquide, de savon en morceaux, d’eau de Javel, de gel hydroalcoolique, de lave-mains, de serviettes hygiéniques, de masques, etc. ‘’Nous sommes fières de venir, en tant que mères et sœurs, vous apporter notre modeste contribution à la lutte contre le Covid-19’’, a dit la présidente du RFPEAS, Fatou Ndiaye, en remettant les équipements aux responsables de ce lycée de jeunes filles.

‘’Nous pouvons dire que nous avons rempli honorablement notre mission (…) consistant à aider le lycée à préparer la reprise des cours’’, a affirmé la coordinatrice de l’association des anciennes élèves du lycée John-Fitzgerald-Kennedy, Aïssatou Marie Bâ.

Selon elle, l’association a joué sa partition pour mettre les élèves de cet établissement d’enseignement secondaire dans les ‘’conditions adéquates pour le respect des mesures barrières’’ permettant d’éviter le Covid-19. S’exprimant lors de la remise du don, Mme Bâ a souhaité qu’un partenariat soit noué entre le RFPEAS et les anciennes élèves du lycée, au profit du lycée.

La proviseure de John-Fitzgerald-Kennedy, Fatimata Sow Sarr, a salué l’élan de solidarité des membres du RFPEAS au profit de ses élèves.

APS

