Des jeunes Mbacké-Mbacké s’érigent en défenseurs de Aliou Sall…

Le frère du président de la République Macky Sall, Aliou Sall, trouve, désormais, souteneurs dans la capitale du Mouridisme.

A Touba, de jeunes chefs religieux appartenant, majoritairement, à l’illustre famille du Fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, viennent de rendre public, ce vendredi, leur soutien au maire de Guédiawaye accusé d’avoir mis main basse sur des commissions au sujet des contrats pétroliers et gaziers du Sénégal.

A en croire Serigne Modou Mbacké, “depuis quelques jours, l’actualité reste dominée par l’affaire dite de Petro-Tim-BBC-Aliou Sall. Se basant sur ce documentaire partisan, tendancieux des opposants au régime du président de la République tirent les ficelles et se liguent avec des forces obscures pour buller le pays. Qu’on n’aille pas vite en besogne. Sur ce, nous appelons au calme et à la sérénité. Que tout le monde travaille à la préservation de notre héritage de paix et de stabilité»

Et le jeune Mbacké-Mbacké d’alerter “ces responsables de l’opposition s’agitent, parce que tout simplement ce reportage concerne le frère du chef de l’Etat, Macky Sall, Aliou Sall. Combien de prétendus détournements ont-ils été soulevés qui finissent par être rangés aux oubliettes ? Ces mauvais perdants doivent savoir raison garder. Il faut faire confiance à notre justice. Pour ce qui nous concerne, l’édile de la Ville de Guédiawaye a et aura toujours notre soutien”.