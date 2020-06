Dakar, 24 juin (APS) – Nestlé Sénégal compte distribuer quelque 18000 kits d’hygiène aux “mamies MAGGI” et aux tabliers dans plus de 200 marchés sur toute l’étendue du territoire sénégalais, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

“En renforcement des dispositions prises par les autorités gouvernementales, Nestlé accompagne ses partenaires en leur dotant de kits d’hygiène composé de gels hydroalcooliques et de masques pour leur permettre de continuer leurs activités dans les marchés et dans les structures de santé en toute sécurité”, lit-on dans un communiqué de la filiale sénégalaise de la multinationale suisse.

“Pas moins de 18000 kits d’hygiène seront distribués aux mamies MAGGI et aux tabliers dans plus de 200 marchés sur toute l’étendue du territoire national, en collaboration avec les communes. Des agents de la santé travaillant dans une quarantaine de structures ont été dotés de masques de protection spécifiques”, rapporte le communiqué.



Nestlé Sénégal, par la voix de son directeur général, réitère par ailleurs “son engagement à assurer la disponibilité constante sur les marchés de ses produits alimentaires”, pour l’alimentation des familles “pendant ces moments difficiles”.



Concernant la santé et la sécurité de ses employés à l’usine et sur le terrain, Nestlé dit avoir “uni ses forces avec la Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) pour renforcer la riposte globale contre la COVID 19 par le biais d’un don de dix millions de francs suisse (environ 6,2 milliards de francs CFA)”.

“La Croix Rouge Sénégalaise bénéficiera de cette enveloppe pour un montant de plus de 50 millions de francs CFA (90 000 US dollars) pour améliorer la gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (projet WASH) au sein des communautés, et d’environ 12 millions de FCFA (21000 francs suisse) en réponse directe à lutte contre l’épidémie à la COVID 19”, détaille la société spécialisée dans l’agroalimentaire.



S’y ajoute que les employés de la multinationale “se sont mobilisés pour offrir des denrées de première nécessité (riz, huile, sucre, lait, savon, etc.) à une vingtaine de familles vulnérables habitant dans les quartiers aux abords de l’usine de Nestlé à Thiaroye sur mer”, à Dakar.



Nestlé est présent au Sénégal “depuis plus de 50 ans”, à travers des activités générant “près de 300 emplois directs”, sans compter sa contribution au revenu des petits commerçants, transporteurs et grossistes.

APS

L’article Des kits d’hygiène aux ”mamies MAGGI” dans plus de 200 marchés sénégalais est apparu en premier sur Snap221.info.