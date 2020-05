L’essai de l’essai, l’étude de l’étude, de débat du débat, la vie de la mort

En France, en omettant la planification à long terme qui permettait une vision macro, nous avons assisté à l’apparition d’une nouvelle forme de process décisionnel : « l’essayite » ou «l’étudite » pour valider les décisions.

D’un gouvernement à l’autre les choses se ressemblent, une étude succède à une autre.

Le rapport Rocard sur les retraites a presque 40 ans (la moitié de l’esperance de vie des Français). Depuis, on est passé d’étude en étude, de consultation en consultation avec quelques lois qui font évoluer marginalement la situation, mais ne règlent par le problème de fond. L’évolution incrémentale étant préférée aux grandes révolutions afin d’éviter les mouvements sociaux d’ampleur. Cependant, ces petites évolutions donnent toutes lieu à contestation, où un sous-ensemble se sentira défavorisé. Un jour ce seront les avocats et experts-comptables, le lendemain les médecins, puis après la CGT pour contester la perte d’un certain avantage acquis, nous dit-on, de haute lutte contre le patronat. En fait, ces avantages sont acquis non contre le patronat, mais contre tous ceux qui ne sont pas concernés par cette cohorte d’individus : le regroupement en cohorte d’influence étant une méthode pour faire entendre sa voix, se sentir renforcé et légitimé dans la quête de son Graal. Le temps de la contestation, les gens vieillissent, prennent leurs bénéfices gagnés de haute lutte et laissent la facture à leurs enfants car une fois six pieds sous terre, ce n’est plus leur problème.

Quel individualisme.

La crise actuelle met en lumière une nouvelle dimension, celle des essais médicaux qui donnent lieu à un autre essai et encore un autre, tous contestés, car la méthodologie ne satisfait pas aux règles de l’art. Malheureusement, pendant ce temps-là, à la différence des contestations sur les avantages acquis, des gens meurent. De plus, cela passe en “prime time” à la télévision. Un essai puis un autre essai, pour dégommer ceux qui essaient de sauver des vies. Un médecin spécialiste me disait récemment aller aux obsèques d’un proche, que l’on n’a pas voulu soigner « car la Haute Autorité de Santé a décrété que… »; alors qu’il y a peu de temps, le débat portait sur la fin de vie où l’on prenait l’avis des proches quand l’état de la personne ne permettait pas de lui demander directement son avis. La science, en elle-même imparfaite, est contestable, mais la médecine serait-elle devenue folle ? Va-t-il falloir aller au chevet de la médecine tellement les passions déchainent les foules. La médecine serait-elle devenue criminelle, reniant ainsi le principe du serment d’Hippocrate: un médecin plutôt que d’essayer de soigner, doit-il se conformer à la norme en vigueur ? Bien sûr dans le respect de la santé de tous.

Le débat sur la science et la médecine a envahi les plateaux de télévision. Ce n’est plus de la science-fiction que l’on nous sert, mais est-ce de la réalité scientifique? De débat en débat, les Français apprennent ou réapprennent que la science a de tout temps fait l’objet de querelles d’églises. Aujourd’hui, on ne tue plus un scientifique traité de charlatan par ses pairs, cependant, les lynchages médiatiques, auxquels on assiste avec violence, sont de nature à nous laisser pendus à l’écran de télévision. La temporalité de la science n’est d’ailleurs pas compatible avec celle des médias et des débats continus aliènent et troublent une partie de la population, jusqu’à en croire la théorie du complot des big pharmas. Pas étonnant que les réseaux sociaux crépitent et que les citoyens se regroupent pour comprendre par eux-mêmes. Le débat sur l’hydroxychloroquine de ces derniers jours sème un vent de panique, chacun essayant de justifier une position. On peut toujours faire dire ce que l’on veut aux chiffres, le diable étant dans le détail, dans la méthodologie. Le temps n’est pas si lointain où certains pensaient la terre plate ou de forme ovale sans possibilité d’étude du big data et pourtant la science empirique a bien avancé; Y compris dans la découverte du vaccin contre la rage par Pasteur contre toute attente. Il y a peu de temps encore l’hydroxychloroquine qui a permis de soigner des millions de personnes. Comme toutes les molécules, elle peut-être dangereuse. D’ailleurs, chaque molécule a un état dangereux : l’eau elle-même est dangereuse à l’état de vapeur ou de glace.

Jusqu’où va-t-on aller dans « la débaite »?

D’étude en étude, d’essai en essai, a-t-on tout simplement oublié de se faire confiance et de s’en remettre aux personnes qui sont éduquées, qui décident en conscience. Les élites doivent assumer leur rôle et ne plus se contenter d’aller d’essai en essai pour justifier une décision, de débat en débat pour justifier leur position. Décider, c’est prendre un risque, décider sous contrainte bien plus. Mais, faire confiance n’est-il pas aussi important?

Les médecins, dans leur serment, essaient de faire au mieux pour leurs patients pour sauver des vies et c’est binaire, car la vie on l’a ou pas. Cependant, l’essai n’est pas binaire, on trouvera toujours une raison pour ne pas agir (retarder l’âge de la retraite, traiter les patients) mais, depuis la nuit des temps ce qui a fait progresser, c’est la prise de risque et de responsabilité.

Arrêtons de tourner en rond et de chercher les raisons pour ne pas faire, réapprenons à faire confiance aux personnes.

Le temps n’est pas loin où Albert Einstein disait :

La seule façon d’éviter de faire des erreurs, c’est la mort.

FranceSoir

FranceSoir