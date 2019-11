Le député de Bokk Gis Gis, Abdou Mbacké Bara Dolli soutient qu’un troisième hôpital dont la construction était prévue dans le département de Mbacké, sous le magistère de Serigne Sidy Mokhtar, Khalife général des Mourides. Mais le budget prévu à cet effet a été détourné et partagé entre trois chefs religieux et trois ministères. Chacun d’eux aurait reçu 2 milliards de FCFA et personne ne dit rien », relate les Echos. »Cette affaire doit être tirée au clir, parce que l’Etat veut résilier ce contrat pour en créer un autre avec 46 milliards, dit-il.

Senegal7