Le député à l’Assemblée nationale magnifie le ciel pour les grâces qu’il lui accorde. Il a rendu public, deux clichés qui établissent un pont solide entre sa vie estudiantine et celle de député de la nation.

Cabral Libii (c) Droits réservés

Dans un tweet que nous vous proposons en dessous, le coordonnateur du mouvement onze millions de citoyens, dansant au rythme de l’artiste ivoirien Dj Kerosèn, magnifie les bienfaits de Dieu dans sa vie : « C’est Dieu qui élève et qui relève. N’ayez jamais honte de clamer sa Grâce dans vos vies. La fatuité des uns n’est que la parure de leurs hypocrisies et impotences. (Souvenir d’un tchapalo derrière l’amphi 1002 à Ngoa Ekelle. À l’époque on partait de Soa dès le niveau 3) », a écrit le président national du Parti camerounais pour la Réconciliation nationale.

C’est Dieu qui élève et qui relève. N’ayez jamais honte de clamer sa Grâce dans vos vies. La fatuité des uns n’est que la parure de leurs hypocrisies et impotences. (Souvenir d’un tchapalo derrière l’amphi 1002 à Ngoa Ekelle. A l’époque on partait de Soa dès le niveau 3) pic.twitter.com/MyOeoYjNFX — Cabral LIBII (@CabralLibii) June 24, 2020

Bref parcours de Cabral Libii…

Cabral Libii Li Ngué dit Cabral Libii, est né le 29 mars 1980 à Ekoamaen dans le Nyong-Ekelle, région du Centre. Il commence une carrière professionnelle en journalisme et va très vite se faire une réputation dans les médias au Cameroun, notamment avec ses nombreuses confrontations avec certaines personnalités sur les plateaux radio et télé.

Directeur de Radio Campus, il a également animé des émissions télévisées, notamment Vox Live sur VoxAfrica

En 2017, alors âgé de 37 ans, Cabral Libii qui jouit d’une forte popularité sur les réseaux sociaux, se positionne comme candidat à l’élection présidentielle camerounaise de 2018. Dans un communiqué, il lance la campagne « 11 millions d’inscrits » en affirmant : « Des milliers de mes compatriotes m’ont appelé à présider à leurs destinées. Cet authentique appel du peuple m’honore. Je sens sur mes épaules la lourdeur de la responsabilité d’un élu des cœurs et de raison. Merci en toute humilité. Le triomphe électoral d’idées nouvelles sur lesquelles nous nous accorderons le moment venu et d’hommes nouveaux lors des échéances à venir, nous impose dès maintenant à tous, un profond engagement. L’objectif au 1er janvier 2018 est de disposer d’un corps électoral de 11 millions d’inscrits au moins. Mettons-nous donc au travail ».

Il revient plus tard dans plusieurs médias sur sa candidature pour l’élection de 2018. Il obtient 6,28 % des voix, au terme du scrutin présidentiel et arrive à la troisième position derrière Maurice Kamto.

Porté à la tête du PCRN en 2018, Cabral Libii est élu député à l’Assemblée nationale lors du double scrutin municipal et législatif au Cameroun le 9 février 2020. Le 17 mars 2020, il est officiellement élu secrétaire au bureau de l’Assemblée nationale du Cameroun.

L’article D’étudiant à député, Cabral Libii exalte le ciel : « C’est Dieu qui élève et qui relève » est apparu en premier sur Snap221.info.