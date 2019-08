Le Sénégal célèbre la Tabaski en deux jours ! Comme d’habitude. Hier dimanche, et aujourd’hui lundi 12 août 2019. Quoi de plus naturel pour perpétuer, à notre manière, le sacrifice d’Abraham. Donc, pas à fouetter un suspect encore moins un quelconque récidiviste. Pour crier gare !

Tous croient se conformer aux lois et règlements édictés et par le Coran et par la Sunna du prophète, Mouhamed (PSL), pour légiférer. Mais, cette division n’entache en rien notre commune volonté de vivre ensemble. Même si l’idéal serait de célébrer la fête à l’unisson.

L’idéal serait aussi d’associer l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa) pour scruter la lune. Toutes ces commissions, à la Rts, à Pikine, et dans certains foyers religieux du pays, dépourvues de matériel, peinent à intégrer les normes scientifiques, pour pouvoir scruter le croissant lunaire. A l’instar des astronautes.

Pourtant, le top de départ avait été donné par le prophète qui avait recommandé de chercher la science ailleurs…Même en Chine, il faudrait le faire. Car, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman.

En attendant, conformons-nous à cette spécificité sénégalaise qui s’accommode de commissions d’observation du croissant lunaire, à tout bout de champ. Et, avec cette glorification, à tout-va, de détenir le bon croissant. Que Dieu ait pitié nous !

Et l’Etat dans tout cela ? En partie responsable pour avoir laissé faire. Jusqu’à fossiliser certaines de ces pratiques. Au lieu de toujours s’aligner derrière la majorité, il est appelé à mettre de l’ordre dans ce méli-mélo. La concertation pour que le Sénégal célèbre toutes les fêtes musulmanes à l’unisson, reste le vœu de tout musulman.

Serions-nous amenés, un jour, à opter pour un seul croissant ? Peut être, à la suite d’un référendum, comme préconisé par Oustaz Alioune Sall ?

Vive l’exception sénégalaise !