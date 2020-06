Selon le Conseil Scientifique, l’épidémie de coronavirus n’est pas terminée : une deuxième vague serait même « extrêmement probable » selon les dernières données. Olivier Véran compte sur le dépistage massif et une augmentation des capacités en lits de réanimation.

L’épidémie de coronavirus est-elle bientôt terminée ? Rien n’est moins sûr, selon une note du Conseil Scientifique Covid-19 parue ce dimanche 21 juin 2020, qui estime qu’une recrudescence de la pandémie est « extrêmement probable » à l’automne.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime quant à lui, que « nous devons nous préparer à toutes les hypothèses ». Dans un entretien au quotidien Le Monde ce 25 juin, il explique en effet que plusieurs scénarios sont avancés et que tous doivent être considérés : « Aujourd’hui, des experts disent qu’il n’y aura plus de vague épidémique. D’autres, plus nombreux, considèrent qu’il y a un risque non négligeable d’une deuxième vague. Certains la voient à l’automne, d’autres dans un ou deux ans, voire en 2024. D’autres considèrent que le virus va peut-être circuler à bas bruit pendant des années, mais sans faire de nouvelles vagues. »

Deuxième vague : que dit le Conseil scientifique ?

Les experts (sous la direction du Pr. Jean-François Delfraissy) rappellent d’abord dans leur rapport, publié le 21 juin, que 5 % de la population française « seulement » a été exposée au coronavirus Sars-Cov-2 : un chiffre jugé « très insuffisant » pour atteindre la fameuse immunité collective censée empêcher la propagation du virus.

Ensuite, les spécialistes soulignent « la circulation encore très importante du virus à l’échelle planétaire (…) notamment dans l’hémisphère sud qui aborde sa période hivernale ». En effet, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’épidémie aurait même tendance à… s’accélérer : « il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé, le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours » a annoncé ce lundi 22 juin le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Conclusion ? « Une intensification de la circulation du Sars-Cov-2 dans l’hémisphère nord à une échéance plus ou moins lointaine (quelques mois, et notamment à l’approche de l’hiver) est extrêmement probable », pour le Conseil scientifique. L’épidémie pourrait ainsi se calquer sur le modèle des « pandémies grippales qui se sont déroulées en deux ou trois vagues avant d’adopter un rythme saisonnier ».

Quelle est la stratégie du gouvernement en cas de deuxième vague ?

Alors que l’on ne dispose toujours pas de Vaccin contre le Covid-19, le gouvernement mise sur le dépistage afin d’identifier au plus tôt les clusters. Une campagne massive de tests va également être lancée avec l’Assurance maladie dans 30 communes d’Ile-de-France. En outre, l’autre volet de la stratégie est de faire en sorte que le système de santé soit prêt. Concrètement, que l’on dispose de davantage de lits de réanimation. « Afin de parer à toutes les éventualités dans le cas d’une deuxième vague à l’automne, nous avons décidé d’être en mesure d’armer a minima 12 000 lits de réanimation dans les hôpitaux et d’admettre 30 000 malades en réanimation. Pour rappel, lors de la première vague, la France était passé de 5 000 à 9 000 lits de réanimation. En outre, le ministre assure être prêt grâce à l’acquisition de « nombreux respirateurs ». Et promet de consolider « d’ici l’été » un stock national de médicaments de réanimation.

Source :Conseil Scientifique Covid-19

