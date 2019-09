Définition d’une crypto monnaie

On désigne par crypto monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement de pair à pair. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles dans le sens où ces dernières sont caractérisées par une absence de support physique : ni pièces ni billets et les paiements par chèque ou carte bancaire ne sont pas possibles non plus.

Ce sont des monnaies alternatives qui n’ont de cours légal dans aucun pays du globe. Leur valeur n’est pas indexée sur le cours de l’or ni sur celle des devises classiques et elles ne sont pas non plus régulées par un organe central ou des institutions financières. Et pourtant, sécurité et transparence sont leurs principaux atouts ! Car en effet la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois confidentialité et authenticité, grâce à la technologie blockchain.

La blockchain : technologie de base de la crypto monnaie

Les crypto monnaies sont toutes fondées sur le même principe : la blockchain. Les crypto monnaies sont une suite de chiffres stockés sur un ordinateur sous la forme de chaînes de blocs. Le principe est en réalité assez simple et particulièrement bien expliqué dans l’article paru dans Les Échos Le bitcoin et les crypto monnaies, des nouvelles pièces numériques : « Prenez une base de données. Autorisez n’importe qui à effectuer des changements dans cette base de données, à la seule condition de se déclarer « membre ». Mettez en place une procédure de contrôle très longue et très complexe qui doit être opérée à chaque fois qu’un certain nombre (« bloc ») de changements est demandé. Cette procédure est effectuée non pas par un contrôleur unique, mais par tous les « membres » volontaires. Une fois validé, le « bloc » de changements est daté et ajouté aux autres dans le registre. Enfin, autorisez la lecture du registre à tout le monde, et vous avez une base de données en chaîne de blocs ».

Classement de la monnaie virtuelle selon sa valorisation boursière 2019

1. Bitcoin

Date de création : 2009

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 174,840 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : + 34 % environ

2. Ethereum

Date de création : 2015

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 23,047 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : – 57 % environ

3. Ripple (XRP)

Date de création : 2012

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 13,412 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : – 38 % environ

4. Litecoin

Date de création : 2011

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 5,736 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : + 0,8 %

5. Bitcoin Cash

Date de création : juillet 2017

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 5,321 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : – 65 % environ

6. Tether

Date de création : 2015

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 3,993 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : + 1,20 % environ

7. Eos

Date de création : 2017

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 3,565 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : – 56 % environ

8. Binance Coin

Daté de création : 2017

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 3,060 milliards de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : + 105 % environ

9. Bitcoin SV

Date de création : 2018

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 2,304 milliards de dollars

Croissance des cours depuis la création en novembre 2018 (USD) : + 45 % environ

10. Stellar

Date de création : 2014

Capitalisation boursière au 18 juillet 2019 : 1,592 milliard de dollars

Croissance des cours sur 1 an (USD) : – 72 % environ

Devenir riche grâce à Bitcoin, c’est possible et certains l’ont fait.

Il y aurait aujourd’hui environ 18000 adresses de portefeuille Bitcoin d’une valeur de 1 million de dollars !

Il y a de grandes chances pour que certaines personnes possèdent plusieurs portefeuilles Bitcoin à 1 million de dollars mais cela indique quand même que des milliers de personnes sont millionnaires en Bitcoin.

Que ce soit parce qu’ils en avaient acheté très tôt à un prix très bas ou parce qu’ils ont su monter un business lié aux cryptomonnaies et ont fait fortune avec.

On entent souvent l’expression moon Bitcoin ou Bitcoin to the moon, eh bien ces millionnaires en Bitcoin sont effectivement allés sur la lune grâce à Bitcoin.

Il y a beaucoup d’adresses de portefeuilles Bitcoin (BTC) qui représentent plus d’un million de dollar en Valeur.

Valeur qui fluctue bien sûr en fonction du prix de Bitcoin, le cours de Bitcoin ayant atteint 20 000$ début 2018 pour tomber à 3500$ en décembre 2018.

Mais il faut se rappeler qu’il y a quelques années, Bitcoin (BTC) ne valait que quelques dollars, puis quelques centaines de dollars. Certaines personnes ont donc pu en acheter beaucoup et attendre que sa valeur monte afin de devenir millionnaire en Bitcoin effectivement.

On ne connait donc pas l’identité de la majorité des millionnaires en Bitcoin mais il y en a certains de connus pour leur histoire qui peut être atypique. Il y a même des milliardaires en Bitcoin.