Rangou est la nouvelle organisatrice des soirées mondaines à caractère privé et qui sont fréquentées par des gens d’âge murs, selon ses propres aveux Des soirées privées où l’anonymat et la sécurité y sont garantis. Mais à le question de savoir ce qui se trame au cours de ses soirées, Rangou indique sur les colonnes du journal Observateur qu’il ne se passe rien si ce n’est le calme et une absence de risque de trouble. Mais à vrai dire, Rangou n’a jusqu’ici pas expliqué ce qui se passe réellement dans ses soirées privées. Pour ceux qui assimilent ses soirées à de la prostitution déguisée, Rangou explique que le chien aboie et la caravane passe.Pourtant,il faut débourser 200.000 FCFA pour assister à ces soirées exceptionnelles.Une vraie manne fiancière qui fait craindre le pire quant aux activités de ces soirées secrètes. Mais Rangou précisera aussi que sa mère vit très mal l’image qu’on lui colle au niveau des réseaux sociaux. Sacrée Rangou qui se montre de plus en plus tenace à poursuivre ses soirées privées. Mais des soirées qui continuent de susciter la curiosité d’une bonne partie des Sénégalais.

Assane SEYE-Senegal7