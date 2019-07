Diaba Sora et Oumar Yattassaye , Les deux personnalités ont mis un terme à leur relation. « il me menace de mort »

quelques mois, Diaba Sora et Oumar Yattassaye dit le Breton étaient des amoureux et exhibaient leur vie de couple sur la toile. Les deux personnalités ont mis un terme à leur relation. Aujourd’hui, nous en apprenons un peu plus sur les véritables causes de leur rupture.

En effet, dans une vidéo postée hier sur son compte Snapchat la vedette malienne Diaba Sora prétend avoir passer une soirée riche aux côtés d’un autre jet set malien avec lequel elle a passé une nuit amoureuse. Ladite soirée s’est produite dans la nuit du 25 juillet au sein de la boite le « barramundi » ou la star était en fête.

Même si certains témoins racontent une autre version de la soirée différente de celle de la star, la Kim malienne affirme avec ferveur avoir entamer une histoire avec le richissime malien Chapé de Paris.

Le Breton sous le choc de l’infidélités de son ex-compagne Diaba, se mit à la clacher en publiant des postes « Diaba pend ton jeton bb je te soutiens, moi je suis le fils de Alou yattassaye j’ai une histoire au Mali. Nous ne sommes pas apparus de midi à 14…ahah Bamako kadi saa » affirme le Breton dans son snap.

Rappelons qu’avant ce forfait de Diaba, le couple maso était en guerre pour quelques petits malentendus.

