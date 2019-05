Diacksao : il tente d’abuser de la fille de son employeur en plein ramadan

Le poste de police de Sicap Mbao a déféré au parquet ce lundi le maçon Kh. Diallo, né en 1995, pour tentative de viol et pédophilie sur une fille de moins de 13 ans du nom de Nd. M. Th.

Malgré ce mois béni de ramadan, le maçon Kh. Diallo a du mal à contenir ses pulsions sexuelles. Il est accusé d’avoir entraîné la fille de son ex-employeur dans sa chambre, avant de tenter d’entretenir des rapports avec elle. Heureusement, il a été surpris en pleine action dans la pièce, par une voisine de quartier des parents de l’enfant.

Tout est parti de la journée du vendredi 9 juin dernier. Vers 14h 30, Diallo appelle la fille dans sa chambre, en location dans le quartier et feint de l’envoyer à la boutique. La petite presse le pas, entre dans la pièce et y reste longtemps sans ressortir. Des femmes – venues chercher une voisine dans la maison – soupçonnent des desseins inavoués et repèrent une femme dans la concession et lui parlent de la présence de la fille dans la chambre de Diallo. C’est ainsi qu’une voisine du quartier à empêcher au mis en cause d’abuser de la petite.