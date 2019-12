L’installation officielle, ce jeudi, du comité de politique dirigé par Famara Ibrahima Sagna, marque le démarrage du dialogue national. Une occasion pour les acteurs de ces concertations de penser à « trancher définitivement » la question relative aux mandats présidentiels, plaide la Commission orientation et stratégie du Mouvement du 23 juin (Cos/M23).

A travers un communiqué de presse, laquelle structure, « en collaboration avec d’autres forces citoyennes et politiques (Alioune Tine, Amsatou Sow Sudibé, Thierno Bocoum, Hélène Tind, Mamadou Goumbala…) œuvre à la prise en charge de la question du mandat présidentiel, pour une résolution définitive et apaisée, lors de ce dialogue national ».

L’objectif étant, d’après les camarades d’Abdourahmane Sow, d’en faire le nœud gordien de ces consultations.

« Ce dialogue constitue, à travers les acteurs engagés, une tribune idéale pour trancher de manière radicale cette question primordiale. Ainsi, la plateforme que nous lancerons incessamment avec nos collaborateurs saisira tour à tour les participants pour les mettre devant leur responsabilité face à l’opinion d’une part, ainsi que le peuple sénégalais par une pétition et des activités de sensibilisation et de mobilisation citoyenne d’autre part », relève la même source.

La Cos/M23 retient qu’à la mémoire de nos vaillants disparus lors de la fatidique période préélectorale de 2011, tous les Sénégalais doivent dialoguer avec eux-mêmes et converger dans une ferme dynamique de refus d’un éventuel troisième mandat.

Ils invitent à cet effet, le chef de l’État, Macky Sall, à faire « preuve de clarté et de fermeté à l’endroit des Sénégalais, pour ainsi clore définitivement ce débat, et favoriser l’avènement d’une alternance démocratique apaisée et favorable à la stabilité et l’apaisement de notre cher pays comme il en a l’obligation ».

Faites défiler vers le bas pour le prochain article