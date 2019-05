Dialogue nationale : le clash d’Ousmane Sonko qui s’en prend à l’opposition

Ousmane Sonko semble se démarquer de la ligne de l’opposition. Face à la presse ce 29 mai, le leader de Pastef, qui vient de sortir de sa bulle, est très remonté contre la démarche des hommes politiques de l’opposition qui se sont « empressés » de répondre au dialogue initié par le président Macky Sall.

Le leader de Pastef Ousmane Sonko est déterminé à mener son combat seul et à faire face au président Macky Sall. Après avoir répondu au chef de l’Etat dans son appel au dialogue qu’il qualifie de « conférence de presse« , Ousmane Sonko s’est attaqué à l’opposition. Etant ensemble durant la campagne présidentielle pour combattre leur seul et unique « adversaire« , Macky Sall, l’opposition s’est vue éclater à l’appel au dialogue de leur “opposant”.

Une situation qui pousse Ousmane Sonko a parler de “l’incohérence de cette opposition”. “Ils sont tous heureux de serrer la main du président. Macky Sall est un dictateur rampant et son projet de réduire l’opposition à sa plus simple expression demeure. Je veux le rassurer, puisqu’il aura une opposition ferme. Nous n’avons rien contre Macky Sall mais nous sommes contre sa façon de gérer les choses”. Et promet le leader de Pastef, “Macky Sall quittera le pouvoir, ça c’est une certitude”.