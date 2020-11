Diamniadio : Emouvante vidéo-Une malade mentale enceinte, vit dans la rue avec son fils de 4ans

Cette vidéo, très émouvante, nous a été envoyée ce jeudi 26 novembre 2020. On y voit une femme, malade mentale, enceinte, vivant avec son fils de 4 ans. Sur les images, filmées par un conducteur choqué, l’on voit la jeune dame cuisinant sous les arbres et l’enfant, innocent, jouer tranquillement avec les branches.

Ce mercredi 25 novembre 2020, était célébrée la Journée Mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, nous interpellions le Président Macky SALL sur ces genres de violences, infligées aux femmes malades mentales en errance, par une société sénégalaise, devenue méconnaissable.

Qui d’entre nous aimerait voir son épouse et son fils, de cet âge, vivre dans de telles conditions ? De grâce, que le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR nous permette, nous, Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), de prendre en charge ces milliers de malades mentaux errants.

Il suffit tout juste de mettre à notre disposition, notre centre de Kaolack, construit en 2004, par le régime du Président Abdoulaye WADE, au profit de notre Association. Pour cela, nous en appelons à la conscience du chef de l’Etat Macky SALL et de la Première Dame Marieme FAYE SALL. Notre seul objectif étant la prise en charge de cette couche particulièrement vulnérable de notre société. En attendant, nous irons au chevet de cette femme, abandonnée avec son enfant, dans cet endroit non sécurisé, ce vendredi 27 novembre 2020.

Regardez !