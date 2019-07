Diamniadio Lake City: un projet ambitieux qui prend forme, les premiers acquéreurs satisfaits

Le Sénégal, aujourd’hui plus que jamais est un pays qui a besoin des ses fils et des ses filles.

Et si nous décidions de contribuer à son émergence et à son développement sans rien atteindre en retour.

En tant que Citoyen, nous avons des droits mais aussi des devoirs.

Et si nous faisions des efforts en investissant dans des projets comme Diamniadio Lake City qui élèvera, sans aucun doute, le Sénégal au rang des pays émergents voir même développés. Par le Grâce de DIEU, Diamniadio Lake City est une réalité en construction.

Pour ceux qui croient que nous sommes toujours entrain de rêver, un réveil imminent et brutal est au quart de tour et il sera peut être trop tard.

Les visionnaires sont toujours les premiers acquéreurs et les plus chanceux; nous leur rendons hommage.

Ne vous laissez pas influencer par les pessimistes qui viennent toujours en dernier et payent plus cher mais tel est le prix de la procrastination.Soyez la personne qui dans quelques années pourra dire à ses enfants, petits enfants, aux nouvelles générations: « Oui j’ai contribué à l’édification de cette Ville, cette Fierté Nationale, cet Illustre Chef d’Oeuvre national qui fait du Sénégal un paradis sur terre et un symbole de l’intelligence africaine qui à ce jour est toujours minimisé au niveau mondial. »