Diamniadio : Macky Sall rend un vibrant hommage au ministre Makhtar Cissé

LIMAMETTI – Macky Sall lors de la concertation sur la mise en œuvre de la Loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures qui s’est tenue à Diamniadio a rendu un vibrant hommage au ministre Makhtar Cissé

“Je tiens à féliciter Makhtar Cissé pour l’excellent travail, en si peu de temps, depuis qu’il a été nommé à la tête de ce département ministériel. Mais aussi et surtout pour la bonne organisation de cette rencontre. Je sais qu’il apprend vite, trop vite même. Bientôt, il va égaler les techniciens et les ingénieurs. Il faudra continuer”, a souligné le président.

Une rencontre qui a permis, pendant cinq tours d’horloge, au chef de l’État et à différents acteurs d’échanger sur les voies et moyens permettant au privé national de profiter de l’exploitation du pétrole et du gaz découverts dans notre pays.