L’assouplissement du contrôle des camions transportant des moutons vers le Sénégal, la réduction du contrôle au strict nécessaire, l’exonération des droits et taxes, l’autorisation de la présence de trois bergers à bord des camions transportant des moutons, étaient au menu de la rencontre organisée avec les éleveurs du pays.

Samba Ndiobène Ka, le ministre de l’Elevage et de la Production Animale a rappelé l’importance de ces mesures prises par le chef de l’Etat Macky Sall, « en cette période particulière de Covid-19 où les frontières sont fermées. Mais nous ferons de notre mieux pour que le marché soit approvisionné en moutons en qualité et en quantité avant le jour j. Les pays frontaliers vont pouvoir acheminer leur bétail sans soucis et dans les conditions requises. »

À cet effet une plateforme, “Sama Xarou Tabaski”, a été créée pour faciliter l’accès aux informations relatives au marché du mouton en cette période où la demande est en hausse et surtout éviter le rassemblement dans les points de vente pour éviter la propagation de la pandémie, a annoncé le ministre lors de cette rencontre qui s’est tenue ce 23 juin 2020 à Diamniadio.





